 حسام الخولي: جماعة الشر تحاول إحباط الشعب المصري كل ساعة

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر تعيش أوضاعا مختلفة عن العالم كله، ومصر هي الدولة الوحيدة في العالم، التي يوجد جزء من شعبها، وهو جماعة الإخوان الإرهابية، ليس لديه أي شيء، إلا أنه يهدم دولته، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية.

وأضاف "الخولي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن "جماعة الشر"، تحاول إحباط الشعب المصري كل ساعة، عن طريق نقل المعلومات المغلوطة، ونشر الشائعات، موضحا أنهم حكموا مصر، والشعب رآهم على حقيقتهم، ورغم ذلك ما زالوا يعدون الشعب بالورود.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية، يعيرون الشعب بالسعر الغالي للكهرباء، رغم أنه في عصرهم لم يكن هناك كهرباء من الأساس، مشيرا إلى أن بعض الأجيال لم تشهد وقت حكمهم، وبالتالي هم يحاولون استهداف هذه الشريحة من السن، ويستخدمونها، بالإضافة إلى استخدامهم للحالة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك دورا للشرطة والجيش والأحزاب والمواطنين، لمواجهة الشائعات، ويجب على كل أب وأم، توضيح الحقائق للشباب، وأنه لا يوجد شخص إلا ويريد لبلده أن تكون أفضل بلد، موضحا أن كل طبقات الشعب ترغب في أن تكون في أحسن مكان.

وأوضح: "كل ما نشتغل أكتر، كل ما نلاقي أكتر، مش بمزاج شعب ولا حكومة، الكل عاوز شعبه أحسن شعب موجود ومرتاح، ولكن لنا دور في الجامعات والمدارس".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم الثلاثاء، خلال كلمته خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، على أن "مهمة حماية الوطن وترابه وأهله.. أمر شريف وعظيم"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر"، مشددا على أن "قوة الجيش المصري كافية لحماية البلاد من أي اعتداء"، مضيفا: "نحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر على ردع أي معتدٍ"، موضحا أن "التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة".