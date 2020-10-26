حسام الخولي: الانتخابات البرلمانية عكست قوة الدولة والرقي في المنافسة

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن وعضو مجلس الشيوخ ، إنه يرى مشهدا انتخابيا جميلا في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في 14 محافظة ودولة قوية واجهت أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ثم انتخابات الشيوخ ثم انتخابات النواب.

وأضاف "الخولي" أثناء استضافته مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أن المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى رغم حدة المنافسة لا يوجد به أي حوادث رغم وجود محافظات في قبلية عالية ولكن هذا يدل على رقي وتقدم في المنافسة وقوة الدولة التي وضعت حدود بين المرشحين في الدعاية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن عدم ذهاب بعض المواطنين حق طبيعي فهم خائفون من كورونا ولكن الحضور وسط هذا الوباء يعد مقبول مبينا أن سبب الإقبال هو شعور الشباب وعدة فئات بفتح الحياة السياسية بعد وجود نواب شباب في البرلمان الذي ينتهي في يناير المقبل وكذلك نواب محافظين شباب.

وذكر الخولي أن ميزة هذه الانتخابات هي التحول من الافتراضية للواقع والتجربة للنزول الانتخابات التي حدثت مع الشباب بعد أن كان يكتفي بالجلوس وكتابه رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وأثنى على وجود القائمة التي فرضها الدستور وتم التنسيق لوجود أغلب الأحزاب حتى الأكثر معارضة ليسمع الجميع صوتهم داخل القبة بدل من سماعها خارج القبة البرلمانية وتمثل القائمة الشباب والعمال الفلاحين والأقباط.