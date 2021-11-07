تعرف على دور منظومة سي رام الأمريكية في نجاة رئيس وزراء العراق من الاغتيال

ساهمت الولايات المتحدة بفضل منظومة الدفاع الجوي سي رام، في نجاة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها، فجر اليوم الأحد باستهداف منزله بـ3 طائرات مسيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال دبلوماسيون غربيون في المنطقة الخضراء، إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار في المنطقة، كما دوت صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية في بغداد.

الطائرة المسيرة الثالثة استهدفت منزل الكاظمي بشكل مباشر

وكشف مصدر أمني عراقي، عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية في البلاد، خلال هجوم المسيرات، موضحا لشبكة أر تي الإخبارية الروسية، أن 3 طائرات مسيرة دخلت المنطقة الخضراء لمهاجمة منزل رئيس الوزراء، إلا أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية سي رام تمكنت من إسقاط اثنين من الطائرات المهاجمة، فيما تمكنت الطائرة الثالثة من استهداف منزل المسؤول العراقي بشكل مباشر.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قالت في بيان، عقب الهجوم، إن الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة «بغداد»، دون أن يصاب بأي أذى، مضيفة أن الهجوم اسفر عن بعض الخسائر المادية.

وكانت شبكة سي أن أن الإخبارية الأمريكية، قالت في وقت سابق من اليوم، نقلًا عن مصدر مقرب من الكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقي، كان عائدًا من جولة تفقدية أجراها لقوات أمنية كانت تقف في مواجهة عدد من المتظاهرين عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء عندما هاجمته الطائرة المسيرة، وبينما كان المسؤول العراقي، يستعد للدخول إلى منزله استهدفته الطائرة.

ومنظومة «سي رام» الأمريكية، هي النسخة البرية من منظومة «فالانكس» الصاروخي البحرية التي تستخدمها السفن الأمريكية كخط دفاع أخير للسفن ضد صواريخ بحر بحر» وأرض بحر.

السفارة الأمريكية جربت منظومة سي رام في فبراير الماضي

وكانت السفارة الأمريكية لدى بغداد، جربت منظومة سي رام الموجودة داخلها في فبراير الماضي.

ومنظومة سي رام مصممة للتعامل مع الصواريخ المعادية وقذائف الهاون، ورشاشها قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة الواحدة وتعتمد المنظومة الدفاعية الأمريكية، على رشاش دوار من طراز إم 61 عيار 20 ملم، ويبلغ مدى الرشاش 3500 متر.