فرص وظائف للعمل من المنزل في زمن كورونا.. منها سوشيال وخدمة عملاء

العمل من المنزل هدف قد يبحث الكثير عنه في الوقت الراهن لتجنب الاحتكاك قدر الإمكان في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابة والوفاة والتي وصلت في آخر إحصائية للصحة إلى 909 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 62 حالة جديدة، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تستعرض «الوطن»، أبرز الوظائف للعمل من المنزل، والتي جاءت على النحو التالي:

وظيفة سيلز سوشيال ميديا

اسم الشركة: هيلثي فارما بلس.

مقر العمل: الدقى - المهندسين - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1500 جنيه مصري.

وظيفة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: سبيشيل سايت.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 18- 60 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 1500- 5000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 2000 جنيه مصري.

وظيفة تلى سيلز

اسم الشركة: MIE .

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20- 25 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000- 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 3000 جنيه مصري.

وظيفة مسئولين تسويق إلكترونى

اسم الشركة: اي بي اس.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 60 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسؤولين خدمة عملاء

اسم الشركة: شوبينجو .

مقر العمل: المعادى - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000- 2500 جنيه مصري.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: نبض لتقنية المعلومات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «معهد عالٍ للحاسب ونظم المعلومات».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 1500- 2000 جنيه مصري.

وظيفة مسئولين تسويق إلكترونى

اسم الشركة: اي بي اس.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 60 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مصمم / مصممة جرافيك

اسم الشركة: يس سبيس.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليرية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.