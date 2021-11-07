وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.. 8 شروط و3 مستندات مطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، عن حاجتها للتعيين بوظائف «محصل وقارئ»، بنظام العمولة للحاصلين على مؤهل دبلوم تجارة أو دبلوم إدارة وخدمات، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

8 شروط مطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، 8 شروط واجب توافرها في المتقدمين للتعيين بالوظائف المعلن عنها، بنظام العمولة، على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة للمتقدمين.

- أن يكون للمتقدم ضامنا من العاملين بالشركة «من غير العاملين بوظيفة محصل وقارئ بالعمولة» أو ضامن للمتقدم من إحدى الجهات الحكومية الأخرى.

- يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة محصل وقارئ من أبناء محافظة سوهاج، ومثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي السارية.

- كما يشترط أن يكون حاصلًا على دبلوم تجارة 3 سنوات، ودبلوم إدارة وخدمات 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في 1 نوفمبر 2021.

- أن يجيد المتقدم التعامل مع الحاسب الآلي.

المستندات المطلوبة للتقدم في وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021

وطالبت الشركة المتقدمين للتعيين، رفع المستندات المطلوبة «سكنر» على الموقع الإلكتروني للشركة عند التقديم للوظيفة وهي كالتالي:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية من الوجهين.

- أصل المؤهل الدراسي من الوجهين.

- بطاقة الضامن وبيان حالة وظيفة للضامن من الجهة الحكومية التي يعمل بها ومختومة بختم شعار الجمهورية، وفي كون الضامن من العاملين بالشركة تكون موافقة جهة العمل مختوم بختم الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن الراغبين في الحصول على الوظائف يمكنهم التقدم، عن طريق موقع الشركة www.scww.com.eg لمدة 15 يوما، بداية من 10 نوفمبر الجاري وحتى 24 من الشهر ذاته.