وظائف شاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني لخريجي حاسبات وما يعادلها

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات وهندسة الكمبيوتر، وما يعادلها من شهادات، وذلك في إطار حرص البنك على توفير وظائف شاغرة للشباب الراغبين في الالتحاق بوظائف البنوك المختلفة والعاملة في مصر.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني، وفق ما تم إعلانه على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وجاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي الدراسات العليا في درجة ذات صلة بالتعليم أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه معرفة عميقة بالشلالات وممارسات التنمية السريعة بشكل عام وكذلك في مجالات محددة من التنمية.

- أن يكون لديه المعرفة الإضافية في هندسة ومبادئ المؤسسة المفيدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في كتابة الكود.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه معرفة عميقة بالأدوات والممارسات اللازمة من أجل دعم التكامل المستمر والتسليم.

مسئوليات الوظائف

- سيكون مسؤولا عن دراسة وتطبيق الهندسة على تصميم البرمجيات وتطويرها وصيانتها.

- التعرف على العملاء والتعامل معهم حتى يتمكنوا من خدمتهم بشكل أفضل.

- تجربة التقنيات الناشئة.

- تمكين العملاء والشركاء والموظفين من خلال تطبيقات غنية بالمحتوى ومنتجات ذكية لمساعدتهم على اتخاذ القرار والتصرف في لحظات الحاجة.

- ربط ابتكارات الغد بالأنظمة التي تدعم الأعمال التجارية اليوم.

- بناء منتجات وخدمات مختلفة عن منافسينا.

- يمارس مهندس البرمجيات هندسة البرمجيات ويطبق أفضل الممارسات والمبادئ لتقديم برامج عالية الجودة ، وقابلة للصيانة، وإعادة الاستخدام، وموثوقة وفعالة وقابلة للتطوير في الموعد المحدد.

- تصميم وتنفيذ وتقديم تطبيقات عالية الجودة وفقًا للنطاق والتكلفة والجدول الزمني المتفق عليه.

- تحليل الأعمال والمتطلبات الوظيفية.

- جهود تطوير الحجم على أساس المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.

- تحويل المتطلبات الوظيفية إلى مواصفات فنية.

- تصميم نماذج البيانات وإنشاء هيكل البرنامج.

- تصميم رموز وتصحيح التطبيقات بلغات برمجية مختلفة.

تطبيق أفضل الممارسات الدولية لكتابة تعليمات برمجية آمنة ونظيفة وصحية وموثقة جيدًا.

- إجراء اختبار الوحدة باستخدام الأدوات المناسبة لتحديد ما إذا كان الكود مناسبًا للاستخدام.

- المشاركة في مراجعة الكود النظير للعثور على الأخطاء التي تم التغاضي عنها في التطوير، وتحسين الجودة الشاملة للبرنامج.

- الحفاظ على الوثائق المتعلقة بالنظام مثل قاموس البيانات وأدلة المعلمات وأدلة النظام وأدلة المستخدم.

- ضمان اتباع إجراءات PMO / INA والحفاظ على الوثائق اللازمة.