تامر محسن عضوا بلجنة تحكيم «آفاق السينما العربية» بمهرجان القاهرة السينمائي

كشف الناقد رامي عبد الرازق رئيس مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، عن لجنة تحكيم المسابقة، والتي تضم المخرج تامر محسن، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

الفيلم السعودي «بلوغ» يفتتح آفاق السينما العربية

وكشف الناقد رامي عبد الرازق في كلمته، أن للمرة الأولى سيكون هناك فيلم افتتاح للمسابقة وهو الفيلم السعودي «بلوغ» إخراج سارة مسفر وبطولة الفنانة فاطمة البنوي، وهو خارج المسابقة، ويعرض عالميا لأول مرة، فيما تدور أحداثه حول خمس قصص قصيرة تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.

فيلم «من القاهرة» يمثل المشاركة المصرية في آفاق السينما العربية

ويشارك في مسابقة آفاق السينما العربية 10 أفلام، من بينهم الوثائقي «من القاهرة» للمخرجة هالة جلال، ويوثق الفيلم حياة هبة وآية الشابتان اللاتي تعيشان وحدهن في القاهرة، حيث تتخذان قرارات صعبة وسط العديد من المخاوف.

من ناحية أخرى، كشف مهرجان القاهرة عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، وهم المخرج السينمائي اللبناني هادي زكّاك، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج والمؤلف المصري تامر محسن.

ومن المقرر أن تتضمن جوائز المسابقة الآتي: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.