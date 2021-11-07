مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن البوستر الرسمي للدورة 43

كشف مهرجان القاهرة في المؤتمر الصحفي المقام الآن في أحد الفنادق الخاصة للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ43 عن البوستر الرسمي للمهرجان.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي، إن ألوان البوستر تعبر عن التعددية والاختلاف لأن مهرجان القاهرة هو مهرجان دولي يضم أكثر من 63 دولة بتكون مختلفة ومتنوعة، كما يضم كافة الأذواق.

محمد حفظي يكشف عن مدلول بوستر «القاهرة السينمائي»

كما كشف حفظي، أن البوستر يحمل تمثال إيزيس بجوار الهرم الذهبي وكذلك السلم الذي يعبر عن السينما، لافتًا أن السينما هي جزء أصيل من أركان ثقافة الشعوب.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام في أحد الفنادق الخاصة للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 43 المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

تكريم نيللي وكريم عبدالعزيز في الدورة الـ 43 من «القاهرة السينمائي»

وتم الإعلان من قبل رئيس المهرجان محمد حفظي عن تكريم الفنانة نيللي في الدورة الجديدة من المهرجان وذلك عن مجمل أعمالها ونجاحاتها على مدار مشوارها الفني، كما تم الإعلان عن تكريم مدير مهرجان كان وكذلك الفنان كريم عبد العزيز.