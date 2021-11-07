فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان يمثل مصر في مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في المؤتمر الصحفي المقام للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 43 من المهرجان، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، عن مشاركة الفيلم المصري «أبو صدام» للمخرجة نادين خان في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويشارك في بطولته محمد ممدوح ومحمد خان.

«أبو صدام» هو روائي يعرض لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول سائق التريلا القديم ذو الخبرة أبو صدام الذي يحصل أخيرًا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

أفلام عربية في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة ضمن المسابقة الدولية والتي تضم 13 فيلما من مختلف دول العالم، ومن بينهم عدد من الأفلام العربية منها الفيلم الأردني «بنات عبد الرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان، والذي يعرض عالميا لأول مرة، تدور حول في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها، وبعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله من أجل رب عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودًا.

ومن تونس يشارك فيلم «غُدوة» إخراج ظافر العابدين، والذي يعرض لأول مرة عالميا، تتدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي

على صعيد آخر، كشف مهرجان القاهرة السينمائي، أن المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، سيتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية، فيما جاءت قائمة الأعضاء كالآتي: الممثلة الأمريكية ماريسا برينسون، المؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، الممثلة الفرنسية نورا أررندر، الفنانة المصرية نيللي كريم، المخرج الهندي شايتانيا تاماهاني، المخرج الإيطالي روبرتو مينيفريني.

ومن المقرر أن يتم منح الأفلام الفائزة الجوائز التالية: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي "جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج"، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.