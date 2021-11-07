بيتر ميمي يناقش تفاصيل نجاح «الاختيار» في ندوة خاصة بمهرجان القاهرة السينمائي

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، عن أن الدورة الـ 43 التي تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، تتضمن عدد من الفعاليات من بينهم ندوة خاصة للمخرج بيتر ميمي للحديث عن تفاصيل نجاح مسلسل «الاختيار»، وكيف تمكن من صناع نقلة واضحة في شكل الدراما المصرية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ندوات لـ نيللي وكريم عبد العزيز ضمن تكريمهم في «القاهرة السينمائي»

كما تم الإعلان عن ندوات خاصة للفنانين المكرمين في الدورة الـ 43، للفنانة نيللي، والفنان كريم عبد العزيز.

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

98 فيلما يمثلوا 63 دولة في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي

قال حفظي خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلما، يمثلوا 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي:«76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال أفريقيا».

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.