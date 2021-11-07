طريقة الكشف عن صلاحية الطعام بعد ضبط «حمام فاسد» بمطعم شهير

جهود مضاعفة تبذلها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، من خلال السيطرة على المصانع غير المرخصة وإغلاق المطاعم التي تتعدى على السلامة الغذائية للفرد من خلال بيع الأطعمة الفاسدة منتهية الصلاحية، كان آخرها حملة شنتها وزارة الصحة على أحد المطاعم الشهيرة ببيع البرجر، والتي تبين منها فساد 500 كيلو جرام من اللحم مجهول المصدر، وغير صالح للاستخدام الآدمي.

ومن خلال هذه الحملة تم القبض على مالك المحل وتحويله إلى النيابة بعد ما تم ضبط 277 كيلو جرام من دواجن ومقطعات لحوم، بالإضافة إلى طيور حمام فاسدة تمهيديا لتقديمهم كوجبات للمواطنين، ومع تكرار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، استشاري التغذية والسمنة، في حديثه لـ«الوطن» إلى عدة طرق للكشف عن اللحوم الفاسدة عدة نصائح للتأكد من سلامة الغذاء، والتي من أهمها التأكد من وجود ترخيص للمكان الذي يتم شراء الطعام منه، سواء متجر لبيع اللحوم أو سوبر ماركت.

طريقة معرفة جودة الطعام بعد واقعة الحمام الفاسد

ولفت «إسماعيل» أنه من الممكن أن يكون اختبار اللون والطعم والرائحة غير دقيق في كثير من الأوقات، لأن الكثير من الأطعمة تكون ظاهرياً جيدة، ولكن تسبب أمراضا لا بأس بها، فهناك بكتيريا وجراثيم في بعض الأحيان تتواجد بالطعام وبها نسبة عالية من السم غير الملاحظ.

وأشار إلى وجود طرق كثيرة للتأكد من سلامة اللحوم عند شرائها ومنها وضع اليد على اللحم والضغط عليه فإذا عادت اللحمة لطبيعتها تكون لحمة سليمة وفي حالة وضع تغيير في اللحمة أو علامة لليد تعتبر لحمة غير صالحة، مؤكدا على أن اللحوم إذا كانت بها لون بني أو ألوان باهتة تعتبر غير صالحة.

الحالات المعرضة للمشاكل الصحية

وأوضح استشاري التغذية، أن هناك فئات أكثر عرضة للتسمم الغذائي وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وكبار السن فوق 65 عاما، بالإضافة للسيدات الحوامل، وأصحاب المرض المزمن أو من لديهم مشكلة عضوية يتعالجون منها خاصة الأشخاص الذين يتناولون الكريتزون، فلابد من تجهيز طعام صحي لهم لأن مناعتهم ضعيفة.