التحقيق مع صاحب مطعم شهير بالقاهرة قدم أكتر من 1000 «حمامة فاسدة» للزبائن

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها حول واقعة القبض على صاحب مطعم شهير في القاهرة بتهمة حيازة 500 كيلو جرام من اللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة؛ لتحليلها وبيان طبيعتها.

تقديم وجبات فاسدة

كانت معلومات وردت إلى مباحث القاهرة أكدتها التحريات بقيام مطعم شهير بتقديم الوجبات جاهزة للجمهور منتهية الصلاحية، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات جرى التأكد من صحة البلاغ.

جرى ضبط 277 كيلو جرام من دواجن «بورجر» ومقطعات لحوم، بالإضافة إلى 1007 طيور حمام تبين أنها لحوم فاسدة وغير صالحة الاستخدام الآدمي، تمهيدا لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور، وبمواجهة صاحب المطعم بالمضبوطات والتحريات اعترف بحيازتهما لها بقصد طرحها للجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مخدرات بحوزة عاطل

وفي سياق منفصل جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وخلال جلسة التحقيق، اعترف عاطل جرى ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش في الصف، بمحافظة الجيزة، بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة الصف والمناطق المحيطة بها، مسرحا لممارسة نشاطه ولقاء عملائه.

وقال المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، إنه يلجأ إلى الدروب الصحراوية لنقل المواد المخدرة، والابتعاد عن الطريق الرئيسية، خشية القبض عليه، وأشار إلى أنه يلتقي بعملائه بالمنطقة الصحراوية.

وعن مصدر حصول المتهم على المواد المخدرة، كشف أنه يتحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه، لتجفيف منبع ترويج المخدرات.