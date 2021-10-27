تفاصيل حريق هائل في مطعم شهير بالمحلة: لا خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من إخماد حريق هائل اندلع بشكل مفاجئ بهواية مدخنة مطعم مأكولات شهير، إثر حدوث ماس كهربائي بمنطقة المشحمة بمدينة المحلة، وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخماد نيران حريق هائل لمطعم بالمحلة

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مدخنة خاصة بمطعم شهير، بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

السيطرة على ألسنة لهب الحريق قبل امتدادها الى الشقق المجاورة

كما تم الدفع بـ3 سيارات مطافئ مدعومة برجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على ألسنة الحريق قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، كما تصاعدت الأدخنة، إلى الشقق السكنية أعلى المطعم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.