ضبط مطعم شهير في طنطا يقدم لزبائنه لحوم فاسدة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 750 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مطعم شهير بطنطا، يقدمها لزبائنه المترددين على المطعم.

تغير في الخواص الطبيعية للحوم

ومن جانبه، أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية أنه تلقى تقريرًا بتمكن حملة من ضبط 750 كيلو لحوم دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بمدينة طنطا، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للحملة، وتم التحفظ عليها وحرر محضر وأخطار النيابة لتجري شئونها.

حملات تموينية على المحال والمخابز

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط ملح طعام فاسد

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 2 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك وبدون فواتير، داخل مطحن لتعبئة ملح الطعام بمركز بسيون، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا يتضمن تمكن الرقابة التموينية، من ضبط 2 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية «متحجر» ويشكل خطرًا على الصحة العامة، وبدون فواتير داخل مطحن لتعبئة ملح الطعام بنطاق مركز بسيون، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.