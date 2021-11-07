محمد حفظي: لم أتوقع استمراري في إدارة «القاهرة السينمائي» لمدة 4 سنوات

عبر المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادته بالمشاركين في المؤتمر الصحفي المقام الآن في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ43 من فعاليات المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، قائلًا: «سعيد بالحضور الكبير دا في الموتمر بيخليني أحس بأمل في إن الدورة الجديدة ستكون موفقة».

وأوضح حفظي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، أنَّه لم يتوقع استمراره في إدارة المهرجان للعام الرابع على التوالي، متابعًا: «هذا ليس قلة ثقة ولكن بسبب العقوبات والصعويات التي مررنا بها، إضافة إلى وباء كورونا».

الأفلام المشاركة في «القاهرة السينمائي»

وكشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل، مبينًا أنَّ إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلما، يمثلوا 63 دولة حول العالم.

وأوضح أنَّ عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلمًا عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلمًا يعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال أفريقيا».

محمد حفظي: السينما مرآة للمجتمع

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أنَّ بوستر الدورة الـ 43 يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي «إيزيس» التي تحمل الهرم الذهبي.

ولفت حفظي، إلى أنَّ الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرأة، موضحًا أنَّ اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكّدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.