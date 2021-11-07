«طلاب من أجل مصر» بكفر الشيخ تشارك في ملتقى «معا بالعلم والعمل»

تشارك أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد محمد دراج منسق أسرة طلاب من أجل مصر، في ورشة عمل للوفود الطلابية المشاركة من الجامعات المصرية التي تنظمها المبادرة، اليوم، ضمن الملتقى الأول للمبادرة التي تستضيفها جامعة القاهرة تحت شعار «معًا بالعلم والعمل»، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ.

بانوراما حرب 6 أكتوبر

وقال الدكتور أحمد دراج، منسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفرالشيخ، إنّ الوفود المشاركة ستزور بانوراما حرب 6 أكتوبر واحتفالية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة، مضيفا أنّ ملتقى طلاب من أجل مصر يهدف إلى الانفتاح وتبادل الرؤى بين طلاب الجامعات المصرية، والتعرف على الثقافات المختلفة، واكتساب مهارات جديدة، وفتح المسارات أمام الطلاب، وتذليل العقبات من أجل مستقبل أفضل لهم ولمصر.

وأوضح دراج أنّ مبادرة من أجل مصر، أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، ويهدف في سبيل تحقيق رؤيتها لإعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم.

أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين

وتابع منسق أسرة طلاب من أجل مصر، أنّ الأسرة تقدم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لديهم لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.