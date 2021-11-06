جامعة كفر الشيخ تحذر منتسبيها: «اللي ما أخدش لقاح كورونا مش هيدخل»

حذرت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، جميع منتسبيها من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، من عدم دخول الحرم الجامعي لعدم تلقيهم لقاح فيروس كورونا، وحددت 15 نوفمبر الجاري كموعد أخير لتلقي الطلاب والمنتسبين للقاح فيروس كورونا، وتقديم الشهادة المعتمدة، وبعدها سيمنع غير المتلقين للقاح من دخول الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيحظر دخول منتسبي جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب وهيئة معاونة إلى الحرم الجامعي، قبل الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2750 لعام 2021، أو تقديم شهادة من الجهة الإدارية المختصة بسلبية تحليل (PCR)، بداية كل أسبوع، على ألا يمر على إجراء التحليل 3 أيام.

أماكن تطعيم لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ

وأعلنت جامعة كفر الشيخ، في وقت سابق، عن 8 أماكن تطعيم لقاح كورونا، وتجهيز عيادات الكليات، وهي:

- عيادة في كليات الحاسبات والمعلومات، تكون مختصة بتطعيم لقاح كورونا لطلاب الهندسة والألسن والحاسبات والمعلومات.

- عيادة في كلية العلوم، تكون مختصة بتطعيم طلاب العلوم والثروة السمكية والمصايد والزراعة.

- عيادة في كلية الطب البشري، وتختص بتطعيم طلاب الطب والعلاج الطبيعي.

- عيادة في كلية الرتبية النوعية وتختص بتطعيم لقاح كورونا لطلاب التربية الرياضية والتربية النوعية والذكاء الاصطناعي.

- عيادة في كلية التجارة لطلابها فقط.

- عيادة في كلية الأداب لطلابها فقط.

- عيادة في كلية الطب البيطري، تختص بتطعيم طلاب التربية والطب البيطري.

- عيادة في كلية التمريض، تختص بتطعيم طلاب المعهد الفني للتمريض وكليات الصيدلة والتمريض والأسنان.