أحد أقارب المصابين بمياه النار في كفر الشيخ: «حالتهم ليست مستقرة»

قال محمد البساطي البالغ من العمر 70 عاما، وشقيق حمد البساطي أحد المصابين في واقعة إلقاء ترزي ماء النار على أسرة شقيقه وتشويه أجسادهم، وإصابة 4 منهم، إن حالتهم الصحية ليست مستقرة، ويخضعون للعلاج بقسم الحروق في مستشفى كفر الشيخ العام، مطالبا بتوقيع عقوبة على المتهم.

وأضاف لـ«الوطن»: «روحت شوفتهم في المستشفى، وجوههم مشوهة خالص، ومش بيتكلموا، الإصابات كبيرة، وزوجة أخويا جسمها كله مشوه، وبنت أخويا الصغيرة اللي ملهاش ذنب جسمها مشوه بالحروق، جوز بنتهم اللي عمل فيهم كدة بعد ما طلبت الطلاق فرفض فأقامت دعوى خلع بعد 8 شهور من الزواج».

وتابع شقيق أحد المصابين: «عاوزين علاج لأخويا وزوجته وبناته، مفروض يتعمل ليهم عمليات تجميل علشان آثار الحروق، حياتهم تدمرت بسبب ماء النار، دخل عليهم البيت ومعاه جركن مياه النار شوههم كلهم».

التحريات تؤكد صحة الواقعة

وكانت التحريات، التي أجريت تحت إشراف العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، كشفت تفاصيل إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة، نتيجة إلقاء شخص «مياه نار»، عليهم، بشارع «صلاح دعدر»، في مدينة بلطيم، ما أدى إلى إصابتهم بحروق متعددة، وهم «كريمة فرحات البشلاتي»، 55 سنة، و«حمدي البساطي»، 57 سنة، و«ندى حمدي البساطي»،27 سنة، و«هاجر حمدي البساطي»، 21 سنة.

وجرى تحرير المحضر رقم 25585 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المنسوب إليه تهمة إلقاء النار في وجه حماته وحماه وزوجته وشقيقتها.