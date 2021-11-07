صلاح الجمل يغادر العناية المركزة.. ونجله يكشف سبب أزمته الصحية

غادر الشيخ صلاح الجمل، وهو أحد مشاهير القراءة والتلاوة في مصر، غرفة العناية المركزة، ويخضع للمتابعة في المستشفى التي نقل إليها صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقال أحمد صلاح الجمل، نجل الشيخ، إنّ والده تعرض لغيبوبة سكر ونقل إلى العناية المركزة، وغادر قبل قليل بعد استقرار حالته، حيث يبقى في غرفة متابعة بعد خروجه من العناية، حسب ما أكد لـ«الوطن».

رحلة الشيخ صلاح الجمل

ويعد الشيخ صلاح الجمل، أحد كبار أعلام مدرسة التلاوة المصرية، ولد في مركز أويش الحجر بمحافظة الدقهلية، وأتمّ حفظ القرآن الكريم في عمر الـ10 سنوات، وحصل على المركز الأول على مستوى الدقهلية، ثم الثاني على الجمهورية وعمره 11 عاما، وهو قارئ، وطبيب،

ودرس الشيخ صلاح الجمل في كلية الطب، لكنه بدأ حياته ونشأته متأثرًا بالنشأة الدينية التي تربى عليها، ما دفعه للاتجاه إلى التلاوة والتواشيح الدينية.

أدعية الجمل

وكشف صلاح الجمل في وقت سابق لـ«الوطن»، أنّ من عاداته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من كل عام، قضاء الليالي في الاعتكاف بالمنزل، وتحري ليلة القدر، موضحا أنّ الجائزة في ليلة القدر هي العتق من النيران ومقابلة وجه الله الكريم، كما اشتهر الجمل بتقديم الأدعية في هذه الليلة على وجه التحديد من كل عام.