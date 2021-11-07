قانون العمل الجديد يحدد حالات فصل العامل ويحظر جمع التبرعات

يعتبر قانون العمل الجديد من اهم التشريعات التي يناقشها البرلمان الفترة المقبلة حيث تجري الحكومة بعض التعديلات تمهيدًا لإعادة القانون للبرلمان ومناقشته بمجلسي النواب والشيوخ.

قانون العمل الجديد

وينص قانون العمل الجديد على حالات فصل العامل بالقطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

ـ إفشاء العامل أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

ـ كما جاء من ضمن الحالات في قانون العمل الجديد أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

حالات الفصل في قانون العمل الجديد

ومن ضمن الحالات التي تؤدي إلى الفصل في قلب العمل الجديد اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه و تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك وعدم مراعاة العامل الضوابط الواردة بقانون العمل والخاصة بالإضراب.

كما نص القانون على حالة مهمة تؤدي إلى فصل العامل وهي وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

محظورات على العامل في قانون العمل الجديد

كما تضمن القانون على محظورات ممنوعة على العامل أيضًا منها العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر خاصة إذا كان عمله الأخر يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير من التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

كما حظر قانون العمل الجديد ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات خاص بالعمل تمكين الغير من الحصول على أية معلومة تخص العمل.

أو الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف أو طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

ويحظر القانون الجديد أيضًا جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة.