التضامن: إنشاء منصة بين جمعيات التمكين الاقتصادي للإعلان عن فرص العمل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دور منظمات المجتمع المدني المشاركة في أولويات التنمية، لافتة إلى أنه تم العمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة عن تدخلات الحماية الاجتماعية المقدمة من الوزارة والجمعيات الأهلية بما يشمل المساعدات النقدية والعينية والغذائية، وذلك لتحسين استهداف الأسر المستحقة، ولضمان عدم ازدواجية الصرف.

وأضافت القباج، وفق تقرير صادر عن أهم توصيات حلقات الحوار بين منظمات المجتمع المدني، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية بين الجمعيات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للإعلان عن فرص العمل تستهدف الفئات الفقيرة والعمالة نصف الماهرة والمدربين مهنياً وحرفياً، وذلك لاستهدافهم في مبادرات التمكين الاقتصادي الصرف والالتحاق بسوق العمل.

توصيات الحوار المجتمعي في مجال الحماية الاجتماعية

وأكدت القباج أن توصيات الحوار المجتمعي في مجال الحماية الاجتماعية جاء كالتالي:

- تشجيع منظمات المجتمع المدني على ربط مكون التوعية بالقضايا الاجتماعية والسلوكيات الإيجابية بمزايا تحفيزية، تشمل خدمات الدعم العيني والنقدي المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية.

- تشجيع منظمات المجتمع المدني على تنظيم حملات لتعزيز الوعي التأميني والحماية الاجتماعية تستهدف العمالة غير المنتظمة المدرجة في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتشجيعهم على التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، واستفادتهم وأسرهم من خدمات الحماية الاجتماعية والتأمينية.

- مساهمة الجمعيات الأهلية في التوسع في محو الأمية الرقمية للأفراد والأسر بالمجتمعات المحلية وتوعيتهم بسبل الشمول المالي والدفع الإلكتروني تماشياً مع سياسات الدولة نحو التحول الرقمي.

توفير وحدات سكنية وفرص تدريب لأبناء دور الرعاية

وفي مجال الرعاية الاجتماعية تم العمل على ما يلي:

- تشجيع منظمات المجتمع المدني على المساهمة في توفير خدمات الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية وفرص تدريب وتأهيل لسوق العمل وفرص توظيف، وغيرها من التدخلات الاجتماعية طبقاً لاحتياجات أبناء دور الرعاية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم النفسي والقانوني لفاقدي الرعاية القاطنين في المؤسسات مثل الأيتام، والأطفال بلا مأوى، والمسنين.

- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في متابعة الأطفال الملحقين بأسر بديلة وتقديم الدعم النفسي وتأهيل الأسر البديلة لضمان استقرار الأسر والأطفال.

- المساهمة في ميكنة دور الرعاية، وتوفير لوحات الكترونية للطلاب الملتحقين بالتعليم لإتاحة فرص متكافئة للتعليم وتعزيز مهاراتهم التعليمية عن بعد.

- تطوير قدرات الرائدات المجتمعيات، للتوسع في التوعية المجتمعية في برنامج «وعي»، وفي تعزيز السلوك لإيجابية.