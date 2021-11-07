هيئة الرعاية الصحية: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، «فيديوجراف» عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أوضحت فيه خدمات التسجيل والفحص الطبي الشامل، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، تشمل 12 فحص طبي، منها «قياس العلامات الحيوية للفرد مثل "الضغط، الوزن، الطول، معدل التنفس، الحرارة، النبض"، فحص طبيب الأسرة والفحص البدني العام، إضافة إلى فحص الأسنان، وفحوصات معملية مثل قياس "نسبة السكر والهيموجلوبين في الدم، تحديد فصيلة الدم بنظام ABO، تحليل RH"».

الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وأضافت الهيئة، أن الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، تتضمن «تقييم مخاطر السقوط من خلال معرفة "السن، نتائج الاختبارات الطبية السابقة، الأدوية الحالية، اختبار حساسية اللمس، اختبار الجلوس والوقوف والتنقل"، إضافة إلى تقييم الألم عن طريق معرفة "التاريخ المرضي للفرد، خصائص الألم"، وكذلك العديد من التقييمات الطبية الأخرى كالتقييم الحسي والحركي للفرد، والتقييم التغذوي، والتقييم النفسي، واختبارات الحساسية».

وتابعت: أن خدمات الفحص الطبي الشامل تجرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد داخل مراكز ووحدات طب الأسرة المسجل عليها الأفراد، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية حتى الآن، بشكل مجاني.

خدمات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

واستكملت، أن الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، تجري بشكل دوري، للاطمئنان على الصحة العامة للمنتفعين، والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، خاصة الأمراض المزمنة منها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها للحفاظ على الصحة العامة للأفراد، أساس التنمية الشاملة المستدامة لكل البلاد.

ولفتت الهيئة، إلى أنه تجرى خدمات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات المرحلة الأولى للمنظومة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، من خلال بطاقة الرقم القومى للفرد وشهادات ميلاد الأطفال إن وُجِّد، وذلك بأقرب مركز أو وحدة طب أسرة لمحل سكن الفرد وأسرته، وتتم بشكل مجاني.