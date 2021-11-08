خطوات طريقة تقديم طلب للنائب العام عبر الموبايل.. وأنت في مكانك

إذا كنت لا تريد الخروج من المنزل خوفا من كورونا، أو كنت خارج البلاد، وأردت تقديم طلب إلى النائب العام، فإن النيابة العامة أتاحت إمكانية تقديم طلب أو عريضة بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، فكل ما تحتاج إليه هو هاتف متصل بشبكة الإنترنت، لتقديم الطلب وأنت في مكانك، و«الوطن» سوف تستعرض معك الخطوات والشروط والمستندات اللازمة لتقديم الطلب في السطور التالية.

خطوات تقديم الطلب

1) الدخول على موقع النيابة العامة خلال هذا الرابط.

2) الضغط على أيقونة «العرائض الإلكترونية للنائب العام».

3) الضغط على أيقونة «تقديم عريضة إليكترونية».

4) إدخال بيانات العريضة وهي مسلسل العريضة وتاريخ تقديمها ومقدم العريضة ورقم القضية وسنة القضية والجدول وجهة القيد والمحافظة والنيابة الكلية والنيابة الجزئية.

5) كتابة موضوع العريضة.

6) إدخال بيانات مقدم العريضة .

7) تحميل مستندات ادخال صفة مقدم العريضة.

8) دفع رسوم الخدمة وقيمتها 20 جنيهاً مصرياً من خلال البطاقة الائتمانية أو بطاقة ميزة.

9) يتم إخطار مقدم العريضة برسالة نصية عبر هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني المرفقين بالعريضة بما انتهى إليه فحصها دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة العامة.

10) يمكن متابعة العريضة من خلال خدمة متابعة العرائض الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة «الاستعلام عن حالة العريضة»، في أي وقت.

شروط تقديم الطلب

1) ﻻ ﺗُﻘﺑل العرائض اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ﺳواء ﺑطرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

2) لا تقبل الشكاوي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بالتماس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أو اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗرارات وأواﻣر ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣواﻋﯾد إﺟراﺋﯾﺔ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إلكترونيًا ﻻ ﯾﻌد ذﻟك ﺳﻧد ﻟﻼﻋﺗداد ﺑﮭﺎ.

3) ضرورة ﻣﻠﺊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وإرﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ، وإلا لن يلتفت للعريضة.

4) العرائض التى تتضمن ما يخرج عن اختصاصات النيابة العامة، سيُلتَفت عنها.

كما وضعت النيابة العامة بريد إليكتروني ورقم هاتف واتس اب للتواصل مع قسم الدعم الفني لخدمات النيابة العامة الإلكترونية بإدارة النيابات – نظم المعلومات والتحول الرقمي في حال وجود مشكلة وهي

- البريد الإلكتروني iPetitions@ppo.gov.eg.

- تطبيق واتساب على الرقم الهاتفي 01111755959