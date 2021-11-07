«الهجرة»: نسعى لإطلاق المرحلة الثانية لـ«اتكلم عربي» من «إكسبو دبي»

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إن الفرصة الآن مواتية في ظل تنظيم الجناح المصري في معرض إكسبو دبي، الذي حقق نجاحا كبيرًا، ما يدفعنا إلى الاستفادة من هذا النجاح في زيادة الترويج لمبادرة «اتكلم عربي»، من خلال عقد ندوة تتحدث عن أهمية اللغة العربية خلال فاعليات المعرض، ويشارك فيها شخصيات عربية مهمة.

وأضافت مكرم، خلال اجتماع تشاوري، عقدته الوزيرة، عبر تطبيق زووم، مع عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي؛ للتنسيق بشأن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر، إلى سعي وزارة إلى انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي»، وتطبيقها الإلكتروني من معرض «إكسبو دبي» بدولة الإمارات، مؤكدة أن المبادرة وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

اتكلم عربي تحافظ على الهوية الثقافية

يذكر أن مبادرة اتكلم عربي، أطلقتها وزارة الهجرة؛ للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال والشباب المصريين بالخارج.

تفاعل الملايين حول العالم مع «اتكلم عربي»

ومن جانبه، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي شهدت تفاعلا من ملايين المشاركين حول العالم من الدول العربية والمصريين بالخارج وراغبي تعلم اللغة العربية، تضمنت إطلاق العديد من الفيديوهات وتطبيق اتكلم عربي.

وأضاف أن عقد ندوة للانطلاق بالمرحلة الثانية من إكسبو دبي 2020، يعزز التعاون العربي، والعمل المشترك لدعم الهوية العربية، بما يستهدف نشر الوعي باللغة العربية وربط الأطفال بجذورهم وتاريخهم، وهو ما نحرص على التوسع في نشره عربيًا.

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن سعادته بهذا الاجتماع مع وزيرة الهجرة، وثمن جهود الوزارة في مواصلة تنفيذ فاعليات مبادرة «اتكلم عربي»، ورعاية رئيس الجمهورية لها، مؤكدا أن البرلمان العربي داعم للمبادرة منذ البداية، وتوجد مشروعات قوانين لتعزيز اللغة العربية والعمل بها وحمايتها، باعتبارها أحد محاور الأمن القومي العربي.

ورحب العسومي، بالمشاركة في الإعداد للندوة المرتقبة في اليوم العالمي للغة العربية في معرض «إكسبو دبي»، والعمل على إنجاحها، واصفًا ذلك بأنه سلاح عصري مهم لمواجهة طمس الهوية الذي يتعرض له أبناء المنطقة العربية، خاصة في الوقت الحالي بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على عقول الأطفال والشباب وصياغة أفكارهم.

وأشار إلى أن كل إمكانات البرلمان العربي مسخرة لدعم المبادرة، قائلا: «ندرك أن مصر قلب العروبة النابض ونكن الاحترام والتقدير لاهتمامنا بهويتنا وتاريخنا ومبادرة اتكلم عربي تستحق المزيد من الدعم وتسليط الضوء على جهودها».

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خلية عمل مشتركة للتحضير من أجل إقامة الندوة تحت مظلة مصرية تتناول موضوع اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية والقيم العربية.