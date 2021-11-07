مجلس إدارة «المتحدة» يوافق على تعيين مآثر المرصفي رئيسا لشبكة راديو النيل

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين مآثر المرصفي رئيسا لشبكة راديو النيل، و ترقية طارق أبو السعود مستشارًا للراديو لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة.

يذكر أن طارق أبو السعود، تولى العديد من المناصب، حيث لقب بصانع النجوم، بدأها بالإذاعة المصرية، وتأسيس إذاعة نجوم أف إم، وصولا إلى رئاسة شبكات راديو النيل والإشراف على راديو 9090.

ومن الجدير بالذكر، أن مآثر المرصفي، شغلت العديد من المناصب الإعلامية بالقنوات والراديو، أبرزها مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة راديو مصر.