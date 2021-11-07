السيسي للشركات العالمية: نرحب بمشاركتكم في التنمية ونتطلع لتعاون أكبر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك اليوم في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي، مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد معرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.

الرئيس يرحب بمشاركة الشركات العالمية في عملية التنمية بمصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم بمشاركة القطاع الخاص المصري.

الرئيس: نتطلع لزيادة نشاط الشركات العالمية في مصر

وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلعه لزيادة نشاط شركاتهم في مصر، دعما لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، في ضوء توفر البنية الأساسية الحديثة في مصر، ومصادر الطاقة المتنوعة، وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ونهج تنموي مدعوم بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين اهتمامهم بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية.

تحسين وتشجيع بيئة الاستثمار في مصر

وأشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الأساسية في مصر، والتدابير التي اتخذت لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجا وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية.

وأكد الرئيس السيسي، لرؤساء شركات وسائل النقل العالمية، أنّ مصر تنتهج مسارا تنمويا شاملا، مدعوما بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الأركان سياسيا وأمنيا واقتصاديا.