القباج: نقل 50% فقط من العاملين بوزارة التضامن للعاصمة الإدارية الجديدة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم نقل 50% فقط من العاملين بالوزارة إلى العاصمة الإدارية، مشيرة إلى أن جزء كبير من خدمات الوزارة مقدمة للأسر الأولى بالرعاية منهم المسنين وذوي الإعاقة، موضحة أنهم لن يحمّلوا عدد كبير من الأسر فوق طاقتهم بالذهاب سواء للعاصمة الإدارية أو لأماكن أخرى بعيدة، لذلك ستوجد محطة لاستقبال المواطنين في المقر الحالي.

تشكيل وإنشاء قواعد بيانات عن كل المستفيدين من برامج التضامن

وأضافت «القباج»، في تصريحات صحفية لها، على هامش توقيع بروتوكول مع عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير مشروعات ضمن برنامج فرصة، أنه في إطار اتجاه الوزارة لرقمنة خدماتها والاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية، تعمل الوزارة على استمرار إتاحة خدماتها للمواطنين، وتدريب العاملين على خدمة العملاء وغيرها من الموضوعات الأخرى، بالإضافة إلى تشكيل وإنشاء قواعد بيانات عن كل المستفيدين لبرامج الوزارة.

الربط الشبكي بين الجهات المختلفة

وأكدت أن الوزارة تعمل على الربط الشبكي بين الجهات المختلفة سواء المجتمع المدني وغيره، بالإضافة إلى الاستثمار في موارد الوزارة وأصولها، مشيرة إلى أن العدالة تتحقق بتمكين الفقراء، قائلة: «ننظر إلى التنمية منظور متكامل والدعم النقدي، ونعمل على التمكين الاقتصادي، وهو جزء هام، وهناك إدارة جديدة في الوزارة، تسمى الاستثمار والتنمية».

تواصل إلكتروني لتقديم المزيد من الخدمات واللقاءات

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن من سيتم نقله إلى العاصمة الإدارية هي إدارة إستراتيجية مرقمنة، خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة في المجال الإداري، كما سيكون لدى الوزارة تواصل إلكتروني لتقديم مزيد من الخدمات واللقاءات.

وأشارت إلى أن الوزارة ستبدأ من جديد في إعادة تفعيل الخدمات المباشرة والاحتكاك المباشر مع الموظفين، وعودتها بقوة والتي توقفت خلال جائحة كورونا لأن كل المواطنين ليس لديهم الثقافة الإلكترونية، لذلك سنعمل على خدماتهم وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.