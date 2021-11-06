وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021.. 6 شروط للمتطوعات بمكافأة شهرية

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021، تصدّرت محركات البحث،عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، أمس، عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، وفق عدد من الشروط والامتيازات، مشيرة إلى قبول نسبة من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، تفاصل وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021، شروط التقدم لوظائف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات المقدمة من التضامن الاجتماعي، والامتيازات التي تحصل عليها المتقدمات للوظيفة، ورابط التقديم، وفقًا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الوظائف والتضامن على مدار الساعة.

شروط وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021

ووضعت وزارة التضامن، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة التضامن الاجتماعى 2021، جاءت كالتالي:

- أن يتراوح عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.

- حصول المتقدمة لشغل الوظيفة على مؤهل عالٍ أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية، والقدرة على الاقناع، والحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة «يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية».

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا «هاتف ذكي - تابلت».

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التضامن الاجتماعى 2021

وأوضحت وزارة التضامن، أنَّه على من يرغب في التقديم، يمكنه الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، واتباع الخطوات التالية:

- التقديم مـن خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.

- كما يمكن التقديم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم 1442 وإرفاق صورة من الرقم القومي، وشهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبيا لممارسة العمـل.

مميزات التعاقد على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021

- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900 - 1300 جنيه طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.

ونوهت وزارة التضامن إلى أنَّه يوجد نسبة يتمّ قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.