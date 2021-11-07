المشدد 7 سنوات لـ6 متهمين باستخدام العنف في السلام

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين، لإدانتهما باستعراض قوة واستخدام العنف بالسلام، بالسجن المشدد 7 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع، وأمانة السر عامر علي، ويحيى عبد الرشيد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1211 لسنة 2021 جنايات السلام ثان، أن «أحمد. ج، 23 عاما، خراط»، و«إسلام. ر، 23 عاما، عامل بورشة»، و«محمد. ح، 21 عاما، سائق»، و«مصطفى. ع، 21 عاما، عامل تطريز»، و«حسام. ح، هارب»، و«خيري. ج، هارب»، في 3 فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل بعضهم البعض، وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة، وضربوا المجنى عليه «مصطفى . ع» عمدًا بغير إصرار أو ترصد بأن ألقوا الحجارة على بعضهم البعض قاصدين إحداث إصابة بعضهم البعض، وحادوا عن هدفهم وأحدثوا إصابة المجني عليه سالف الذكر حال تصادف مروره بمكان الواقعة، وأحدثوا به الإصابات والعوارض الطبية الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتله.

كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «سكين» بغير مسبوغ قانوني، وكذلك حجارة وشوم وزجاجات مياه غازية فارغة»، دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

تحريات الشرطة

وأكدت التحريات التي أجراها نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان السلام، أنه بناء على بلاغ شقيق المجني عليه، بحدوث إصابة شقيقه المجني عليه، وبالانتقال إلى مكان الواقعة وإجراء التحريات توصل إلى أنه على إثر نشوب مشاجرة بين المتهمين، تراشقوا بالحجارة على بعضهم البعض حال تصادف مرور المجني عليه بمحل الواقعة فحادوا عن أهدافهم، وأصابت إحداها المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت إلى وفاته.

تقرير الطب الشرعي

وثبت في تقرير الطب الشرعي، أن إصابات المجني عليه الموصوفة والمشاهدة هي إصابات رضية احتكاكية حيوية حدثت من المصادمة بجسم صلب راضي خشن السطح، وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابة الرضية بالرأس، وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالسحايا، ونزيف على سطح المخ والمخيخ وتكدم بالمخ وتثبيط المراكز الحيويةبه، ما أدى إلى وفاته.