السجن 5 سنوات لعنصرين بـ«الإخوان الإرهابية» شرعا في قتل 4 مواطنين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتخفيف الحكم الصادر ضد اثنين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى السجن 5 سنوات حضوريا بدلا من 15 عاما غيابيا، فيما قضت ببراءة آخر، وذلك بعد إعادة محاكمة المتهمين حضوريا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق.

التجمهر واستعراض القوة

تعود أحداث القضية رقم 20054 لسنة 2019 جنايات الحسينية، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام 11 شخصا بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتجمهر، ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم «ح. أ. ي. م» و «أ. ع. م» و«أ. م. ع. أ»، و«ا. م. ع»، بقصد ترويعهم، ما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

الشروع في قتل 4 مواطنين

ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة الشروع في قتل الأشخاص السابق ذكرهم، حيث أطلقوا الأعيرة النارية، ما أدى لإصابة المجني عليهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى ومغادرتهم بعد تلقي العلاج اللازم.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت في وقت سابق حكما بحبس بعضهم 10 سنوات وآخرين 15 عاما، فيما قام ثلاثة منهم بإعادة إجراءات القضية حضوريا، وأصدرت المحكمة حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد اثنين من 15 سنة لـ5 سنوات وبراءة آخر.