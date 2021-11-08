10 معلومات عن فيروس هيهي الجديد.. أسرع انتشارا من كورونا

يمر العالم كله بمرحل ةمن اسواء المراحل وذلك منذ عامين، بعد ظهور فيروس "كورونا" الذي بداء في الصين ثم اجتاح العالم، و ادي الي وفاة اكثر من ٥٫٠٤ مليون مواطن حول العالم، وهذا ما جعل الناس تتخوف من ظهور اي فيروس جديد، و تزايد قلق الناس بعد ظهور فيروس "هيهي" في الصين ايضا، و ما نوضحه في هذه السطور.

10 معلومات عن فيروس هيهي

1ـ ظهر اول مره في مدينة هيهي الصينية و هو ما جعل العلماء يطلقون عليه هذا الاسم نسبة إلي المدينة التي ظهر بها.

2ـ يزداد تأثيره في فصل الشتاء و يشكل خطر كبير.

3ـ فيروس هيهي الجديد هو متحور من فيروس "كورونا" الذي ظهر من عامين و اجتاح العالم.

4ـ يعتبر فيروس هيهي الجديد أشد خطر و تأثير من فيروس كورونا و يسبب الوفاة.

5ـ اعراض الفيروس هيهي الجديد هي سقوط المصاب به بشكل مفاجأ.

6ـ بتسبب فيروس "هيهي" الجديد للمصاب به برعشة في جميع جسده.

7ـ فيروس هيهي الجديد يؤدي الي الوفاة مباشرة بدون مقدمات.

8ـ لم يصل العلماء لعلاج فيروس هيهي الجديد حتي الان.

9ـ تتشابه اعراض فيروس هيهي الجديد مع اعراض فيروس كرورنا.

10ـ فيروس هيهي الجديد اكثر تفشي و انتشار من اي فيروس سابق.

مدينة هيهي الصينية

و نوضح معلومات حول هيهي الصينية حيث أنها مدينة تبلغ 1.7 مليون نسمة أي عدد سكانها كما أنها تقع على حدود دولة روسيا بينما تتبع حكم الدولة الصينية الشعبية، بالإضافة إلى انها تمثل المحطة التي تقسم الصين إلى الشرق والغرب ليس هذا وحسب لكنها أيضًا تقع على الضفة اليمنى مقابل نهر أمور وتضم المدينة بجانب موقعها الجغرافي عددًا من المناطق التجارية، ولأنها تعد من المحفظات الحدودية ينشط فيها عدد من المجالات الصناعية كتعدين الفحم وصناعة الأخشاب، كذلك تصنيع المواد الخاصة بالبناء بجانب المياه المعدنية أيضًا كما أنها أيضًا تعج بالأنهار والمستنقعات.