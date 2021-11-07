التموين تبحث تنويع مصادر استيراد اللحوم بعد احتكار الصين لإنتاج البرازيل

تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية، توسيع مصادر استيراد اللحوم، لاستمرارية توافرها في الأسواق بأسعار ثابتة كما هي عليها الآن، موضحا أنّ هناك اجتماعات مرتقبة بين وزارتي التموين والزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، لتحديد قائمة بأسماء الدول غير الموبوءة، التي يمكن لمصر استيراد اللحوم منها بشكل آمن وصحي.

خطة مصر للتوسع في استيراد اللحوم

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الجهة الوحيدة المسموح لها باعتماد أي دولة جديدة لاستيراد اللحوم، هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لذا تعتمد وزارة التموين في هذا الشأن، على التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتوسع في مصادر استيراد اللحوم من عدة دول، وذلك في ظل سيطرة الصين على إنتاج البرازيل من اللحوم، ما أثر على الكميات التي تستوردها مصر من البرازيل.

وكشفت مصادر، عن أنّ الدولة اتجهت منذ فترة قريبة، إلى استبدال الصين بمصادر أخرى لاستيراد اللحوم، وبينها الدول الأفريقية والهند ورومانيا.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ دور الهيئة ينحصر في الإشراف على استيراد اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني، التي تشمل اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، من خلال لجان بيطرية ترافق الشحنات القادمة من الدول، كما لا يتم استيراد لحوم من مصادر موبوءة بأي أمراض، ويتم متابعة الموقف الوبائي من خلال منظمة الصحة الحيوانية.

استيراد الحيوانات الحية

وأضاف محمود لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تشرف على استيراد الحيوانات الحية ولا تستوردها، وتتولى لجان الحجر البيطري متابعة الطلبات وفقا لإجراءات مشددة، حيث تسافر اللجان لفحص الحيوانات وحجرها في بلد المنشأ لمدد محددة، وبعد وصولها إلى الميناء المصري يتم حجرها لفترة يتم فيها الحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذري، والتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع تداولها في الأسواق قبل الذبح الفوري لها، وفيما يتعلق باللحوم فيتم الاستيراد من محاجر معتمدة والإشراف عليها.