رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لاستعراض ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

مدبولي يثمّن جهد البنك المركزي

وثمّن رئيس الوزراء، الجهد المبذول من مسئولي البنك المركزي لدعم الاقتصاد القومي، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.

مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع في الصادرات المصرية، وكذا دعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسي في المشروعات التنموية.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التعامل مع الموجة التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا بسبب تحديات سلاسل التوريد.