«التضامن» تكشف تفاصيل تأسيس أول مركز لعلاج الإدمان على يد متعافين

كشف الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقنا على يد المتعافين من الإدمان، إذ ذكر أنه جرى إنشاء مركز «العزيمة» لتأهيل مرضى الإدمان بقنا، موضحًا أنه يُعد أول مركز يتم تأسيسه على يد المتعافين من الإدمان بمحافظة قنا بالشراكة والتعاون مع كلية الطب جامعة قنا، إذ كان مبنىً غير مستغل تحول لمركز علاج الإدمان.

مراكز العزيمة بها ما يسمى علاج بالعمل

وأضاف «الكتامي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن المركز الذي تم تأسيسه في قنا، يُعد الخامس ضمن مراكز «العزيمة» من بين 28 مركزًا على مستوى الجمهورية يقدم خدمة العلاج بالمجان وبسرية تامة، موضحًا أن مراكز العزيمة بها ما يسمى «علاج بالعمل»، حيث يفرش وينظم المتعافون جميع أثاث مراكز العزيمة بأياديهم، من أجل محاولة إدماجهم في المجتمع من جديد.

وأوضح مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على إيجاد فرصة عمل أو حرفة تساهم في منع المتعافين من العودة للإدمان مرة أخرى، كما أن الصندوق خصص الخط الساخن 16023 يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال كافة الاتصالات من المرضى وذويهم للرد على استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم.

مناشدة للأسر

وأشار «الكتامي» إلى أن من يواجه مشكلة حقيقة مع المخدرات يحال لأحد المراكز التابعة للصندوق بمحافظته لتلقي العلاج بالمجان، إلى جانب تلقي البلاغات، مناشدًا الأسرة التي تلاحظ أي تغير أو سلوكا غير متزن لسائقي الحافلات المدرسية أن تقدم بلاغًا عبر الخط الساخن، وسيتم النزول للمدرسة لتنفيذ حملة على جميع السائقين لحماية الطلاب من وجود أي عنصر متعاطي للمخدرات قد يسبب أزمة.