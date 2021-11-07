«مكافحة الإدمان» يكشف تفاصيل قرار تحليل المخدرات العشوائي لعام 2021

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن هناك قرارًا بإجراء تحليل المخدرات العشوائي 2021، للعاملين بالدولة داخل الجهات والهيئات الحكومية، عن طريق لجنة خاصة مُشكلة من الصندوق.

قرار تحليل المخدرات العشوائي لعام 2021 لموظفين الحكومة

وأوضح مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون رقم 73 لسنة 2021، المُصدق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي نص على إجراء تحليل المخدرات للعاملين في الدولة بشكل عشوائي ومفاجئ.

وأوضح عثمان، أنه في حال إيجابية العينة الخاصة بالموظف يتم إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين إجراء تحليل آخر على نفس العينة للتأكد من النتيجة، ويحق للموظف إجراء تظلم على النتيجة والقيام بتحليل آخر في نفس اليوم، وإذا تأكدت إيجابية العينة وثبوت تعاطيه للمخدرات يتم إنهاء خدمة العامل بالحكومة وفقا للقانون.

تحليل المخدرات العشوائي لعام 2021 للمواطنين في الشوارع والأندية

وبشأن ما أثير عن إجراء تحليل المخدرات العشوائي لعام 2021 للمواطنين في الشارع بشكل عشوائي مفاجئ، وفي الأندية والمتنزهات، أكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن ذلك غير دقيق؛ لأن القانون ينص فقط على أن التحليل المفاجئ والعشوائي لموظفي الحكومة داخل مقار عملهم، مؤكدًا أن الكشف مستمر أيضا فيما يتعلق بسائقي الحافلات المدرسية وسائقي عربات النقل الثقيل على الطرق السريعة، ويتم إحالة السائق الذي يثبت إيجابية عينته للنيابة؛ تمهيدًا لإحالته للمحاكمة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، كاشفًا أن القانون الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات يبدأ تطبيقه رسميا في 15 ديسمبر المقبل، وبدءا من هذا التاريخ تطبق عقوبة الفصل على الموظف صاحب العينة الإيجابية.