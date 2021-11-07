مستشفى عين شمس: استخدام الروبوت في العمليات الجراحية يؤدي لشفاء أسرع

قال الدكتور وليد أنور، مدير مستشفي عين شمس التخصصي، إن استخدام «الروبوت» في إجراء عمليات جراحية تعد المرة الأولى لتطبيقه في المستشفى وجميع المستشفيات الجامعية بلا استثناء، لافتا إلى التخطيط للاستعانة بالجراح الآلي بدأ منذ عام، برعاية رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات.

أنور: الجراحات وخاصة المناظير تحظى بتطور سريع على مستوى العالم

وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجراحات وخاصة جراحات المناظير على مستوى العالم، تحظى بتطور سريع وكبير، لذا استعان المستشفى به في إجراء العمليات الجراحية، بسعر تكلفته تقريبا.

أنور: أجرينا 4 عمليات جراحية بواسطة الروبوت

وأوضح: «تعاقدنا على جهاز الروبوت المتطور اللي موجود، وده من الجيل الرابع من الروبوتات، بحيث أننا نوفره جوه المستشفى لإجراء الجراحات، وفيه أنواع مختلفة من الروبوت لإجراء العمليات، كجراحات الكبد والقنوات المرارية والأمعاء وجراحات القولون، والمسالك البولية وأمراض النساء، وفيه روبوتات أخرى، بتعمل جراحات زي المخ والأعصاب وتخصصات أخرى».

وأوضح أن الروبوت بمثابة يد إلكترونية، تساعد الجراح ويتحكم فيه، لكن ما يوفره الروبوت، الدقة في الحركة والوصول إلى الأماكن المستعصية على الأطباء، الذين يقوموا بإجراء العملية، «المريض بجراحات الروبوت، يتعافى أسرع ويقلل من أيام تواجده في المستشفى، وده يخلي النتائج العملية أفضل، ويقلل نسب حدوث الالتهابات، وتجهيز الروبوت قبل العملية بياخد ساعة إلا ربع، وعملنا لحد دلوقتي 4 عمليات وكلهم ناجحين».

وأكد أن تكلفة إجراء العملية بالروبوت، تضاف على ثمن العملية، وهناك اتجاه لاستخدامه في استئصال وزراعة الكبد من المتبرعين، حتى يجري باستخدام الروبوت، «فيه اتجاه لاستخدامه في جراحات الحوض، سواء كانت جراحات المسالك البولية، أو جراحات النساء كاستئصال الرحم أو عمليات المبيض».