روبوت يجري جراحة في مستشفى عين شمس التخصصي.. الأولى في مصر

يستعد مستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، لإجراء أول عملية روبوتية لاستئصال المرارة بعد قليل، بعد الانتهاء من التجهيزات والتحضيرات الأولية الخاصة بالعملية، الأولى من نوعها في مصر، حسب ما أكد الدكتور هشام أنور، مدير المستشفى.

المريضة عمرها 18 عاما.. والجراحة تتم بمشاركة أطباء

وقال الدكتور محمود عبدالرازق، استشاري الجراحة العامة بمستشفي عين شمس التخصصي، إنّ المريضة تبلغ من العمر 18 عاما، والجراحة تتم بمشاركة عدد من الأطباء، موضحا أنّ الجراحة الروبوتية تتم من خلال التحكم في الروبوت من خلال الطبيب، للتسهيل عليه وتقليل الإرهاق والضغط الذي قد يشعر به.

الجراحة تستغرق أقل من 3 ساعات

وأضاف عبدالرازق في تصريحات لـ«الوطن» ، أنّ العملية تستغرق وقتا لا يزيد عن 3 ساعات، وسيتم حجز المريضة لمدة 24 ساعة بعد العملية، تستطيع بعدها مغادرة المستشفى، موضحا أنّ الفريق الطبي أنهى جميع التدريبات الخاصة بالعمليات منذ فترة، ومن المقرر حساب تكلفتها في الفترة المقبلة.

وأشار أستاذ الجراحة وأحد المشاركين في العملية، أنّه سيتم التمهيد لإجراء عدد من العمليات الجراحية باستخدام الروبوت الجديد، بعد نجاح الجراحة المقرر إجراؤها بعد قليل.