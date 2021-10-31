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نجاح أول جراحة روبوتية في مستشفى عين شمس.. استغرقت ساعتين

كتب:

أحمد أبوضيف
01:23 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
رئيس جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس

أعلن الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، نجاح أول عملية جراحية روبوتية لمريضة لاستئصال المرارة دون مشكلات، موضحا أنّ العملية والتحضيرات استغرقت نحو ساعتين منذ انطلاقها، والمريضة بخير وهي حاليا قيد الرعاية.

وأكد مدير مستشفيات جامعة عين شمس لـ«الوطن»، أنّ الجراحات الروبوتية هي المنتظرة الفترة المقبلة، وسيتم التوسع في استخدامها بالعديد من الجراحات مثل المسالك وغيرها.

ولفت إلى أنّ العملية تمت بمشاركة عدد من الأطباء المتميزين بمختلف التخصصات، وهناك متابعة لحظية من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس باعتبارها أول تجربة.

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