البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالتحول الديمقراطي

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ملتزمة التزاما تاما بالتحول الديمقراطي، وحريصة على حماية مكتسبات الثورة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب، وذلك خلال لقائه وفد جامعة الدول العربية، برئاسة أمينها العام المساعد، حسام زكي، في مكتبه بالخرطوم.

وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية يصل إلى الخرطوم

ووصل إلى الخرطوم مساء اليوم، وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.

يشار إلى أن الوفد، موفد من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ومكلف بإجراء لقاءات مع القيادات السياسية في السودان.

البرهان يشيد بدور الجامعة العربية

وأشاد القائد العام للجيش السوداني، بدور الجامعة العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، والاهتمام بقضايا السودان، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده كوسيلة اساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الإنتقال الديمقراطي.

أمين مساعد الجامعة العربية: اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن

وأضاف، في تصريحات له عقب اللقاء، أن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مبينا أن الحوار كان جادا، مشيراً لنقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية.

وأكد زكي، دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، منوها بأن الجامعة تراقب عن كثب، مسيرة التحول الديمقراطي وصولا لبر الأمان.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر عدة قرارات، أبرزها إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء نهاية أكتوبر.

وقال البرهان إثر قرارته، إن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات، من أجل تحقيق أحلام السودان، قائلا: إن «ما جرى ليس انقلابا ولا نريد وصاية من أحد، ونعرف كيف ندير شؤون السودان».