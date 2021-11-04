التلفزيون السوداني: البرهان يفرج عن 4 وزراء بحكومة حمدوك وسط أنباء عن اتفاق

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وسط أنباء عن قرب التوصل لاتفاق محتمل بين العسكريين والمدنيين، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

البرهان يتعهد لجوتيرش بسلمية وحتمية التحول الديمقراطي

جاء ذلك بعد أن تعهد البرهان في مكالمة هاتفية تلقاها من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، تناولا فيها الأوضاع في السودان، والحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، حيث تعهد البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي.

الاتفاق المحتمل يشمل عودة حمدوك لمنصبه

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيريتس، أن الاتفاق المحتمل يشمل عودة حمدوك لمنصبة لرئاسة حكومة تكنوقراط، ويتضمن تعديلات على الوثيقة الدستورية.

خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين العسكريين والمدنيين

وقال المبعوث الأممي في السودان، إن محادثاته أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء لإجراء مزيد من المحادثات. وأشار إلى أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة رئيس الوزراء حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، أعلن فريق وساطة جنوب السودان في الأزمة السودانية، زيارة وزير شؤون مجلس الوزراء، وياسر عرمان مستشار حمدوك ورئيس حزب المؤتمر السوداني وأنهم في حال جيدة.