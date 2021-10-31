البرهان: إعلان الحكومة السودانية الجديدة قريبا

قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه سيتم إعلان الحكومة الجديدة قريبا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، وذلك في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر عدة قرارات على رأسها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

مستشار البرهان: هدف إجراءات الجيش هو تصحيح المسار

وقال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان إن الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر الجاري، كانت من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير.

وأضاف أبو هاجة في بيان اليوم الأحد بأن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وتابع: «من يحلمون بالعبث بالمرحلة الانتقالية والتشويش عليهم أن يبحثوا عن بيئة أخرى».