يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، إما لتناولها أو تخزينها، أو معرفة أفضل الأصناف الموجودة مع الباعة، وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في المجال الاقتصادي، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة الدقي والجيزة، والتي تنوعت بين التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الخوخ

وبلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.

سعر اليوسفي

بلغ سعر اليوسفي اليوم نحو 6 جنيهات.

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، وسجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا، كما وصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا.

سعر التفاح

سجل سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، أما التفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الكمثرى

اختلف سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر البرتقال

اختلف سعر البرتقال من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر البلح

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر البلح البارحي نحو 30 جنيهًا.

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم نحو 10 جنيهات، بينما الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.