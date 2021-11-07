إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سلطان بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص بإصابات بالغة نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عددا من العمال على طريق «الإسماعيلية- فايد» قرب وصلة أبو سلطان.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بتعرض سيارة ربع نقل للانقلاب على وصلة أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد ووجود عدد من الإصابات.

9 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وقالت مصادر طبية إنه تم نقل كل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم فيما يجري عمل الفحوصات اللازمة والأشعة للحالات.

واضافت المصادر أن المصابين بينهم حالات خطيرة تستلزم الدخول إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

رفع حالة الطوارئ داخل المجمع

وأعلن مجمع الإسماعيلية الطبي رفع حالة الطوارئ داخل المجمع، وتم استدعاء كل الأطباء والاستشاريين إلى الطوارئ.

وقالت المصادر الطبية إنه تم تجهيز كل غرف العمليات وتوفير أكياس الدم للمصابين للتدخل العاجل مع الحالات، فيما أشارت المصادر إلى أن جميع الأطباء توجهوا إلى قسم الطوارئ في المستشفى مع وصول الحالات لسرعة التعامل معهم.

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

وأضافت المصادر أن السيارة كان بها عدد من العمال ممن يعملون في المزارع بمنطقة أبو سلطان ومعظمهم مقيمون بمحافظة الشرقية.

وتابعت المصادر إن الشركة وصلت إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة من الطريق لعمل سيولة مرورية على الطريق مرة أخرى.

وقال شهود عيان على الحادث إن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في انقلاب السيارة على الطريق.