إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على سائق «توك توك» في الإسماعيلية: «50 غرزة»

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على شخص وإصابته بـ50 غرزة، لتدخله في مشادة بين سائقي «توك توك».

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين والمجني عليه على مدار ساعات داخل سراي النيابة، إضافة إلى أقوال شهود العيان حوال الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن وقوع مشادة بين المجني عليه وسائق «توك توك»، بعد تدخله لفض نزاع بين المتهم وبين سائق آخر على أولوية العبور.

إصابة المتهم بـ50 غرزة

وقال شهود العيان، إنه بعد فض المشادة عاد المتهمون إلى المجني عليه مرة أخرى، ودخلوا معه في مشادة اعتدو فيها عليه بسلاح أبيض «كتر» وعصا، وأصابوه في أنحاء متفرقة من جسده.

وانتقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، فيما أشارت المصادر الطبية حينها إلى أن حالته مستقرة وأنه خرج من المستشفى.

وقالت المصادر، إن الشاب يدعي محمد علام، وأنه أصيب بجرح في الرأس إثر ضربة بعصا غليظة، وجرح تحت الإبط، استلزم جراحة بـ20 غرزة، وجرح آخر في اليد استلزم 15 غرزة.

القبض على المتهمين

وتمكن رجال البحث الجنائي في مركز شرطة أبوصوير من القاء القبض على المتهمين، والتحفظ على «الكتر» المستخدم في ارتكاب الواقعة، فيما حُرر محضر لتتولى النيابة التحقيقات.

وتكثف المباحث الجنائية في الإسماعيلية من حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط مروجي المواد المخدرة وضبط الأسلحة البيضاء من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة ودوريات تجوب الشوارع.