خبير نقل: مصر قفزت مراكز كبيرة في جودة الطرق والسكك الحديدية

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن مصر لديها رؤية، وتتجه إلى توسيع النقل الذكي والأخضر، في ظل الحديث الدائم على زيادة الانبعاثات الحرارية، لافتا إلى أن شركة سيمنز تعمل في مجال النقل الكهربائي، وتستثمر في مصر بشكل كبير، في ظل احتياج مصر لتنفيذ عدد من الخطوط، ومحاولة استقطاب شركة أجنبية أخرى.

تقدم مصر في جودة الطرق والموانئ والسكك الحديدية

وأضاف «نبيل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قطاع الطرق في كانت في المرتبة الـ118 في العالم، ولم يكن جاذب، لكن أصبح في المركز المركز الـ28 بتقدم 90 مركزا، بعد أن أصبحت الطرق أكثر أمانا، وكذلك تطورت السكة الحديد نحو 10 مراكز، وتقدم المواني البحرية مراكز عديدة، ما شجع الشركات الأجنبية على الاستثمار.

مصر لديها فرص لتكون أكبر ناقل بحري دولي

وأوضح استشاري الطرق والنقل الدولي، أن مصر لديها فرص لتكون أكبر ناقل بحري دولي في العالم، لافتا إلى أن مصر تطور من موانيها، وتستقبل مستثمرين جدد، مبينا أن الدولة تحاول تفعيل التكامل في المواصلات، من خلال توسيع استخدام النقل الجماعي بشكل أفضل، سواء في القطارات أو الأتوبيسات، مشيرا إلى ربط المونوريل بخط المترو الثالث، فضلا عن ربط كل القاهرة بخطوط المترو والنقل الكهربائي، مع استخدام الأتوبيسات حول الطريق الدائري، وسيجري تطوير ترماوي إسكندرية، في ظل تطوير وسائل مواصلات النقل الجماعي، التي تخف الضغط على الطرق، وبذلك تعود الدولة لدورها العام في نقل المواطنين.