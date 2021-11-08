بعد احتفاله بذكرى أول عرض له.. تعرف على أول فيلم لـ أميتاب باتشان

استعاد الفنان الهندي أميتاب باتشان، ذكرى عرض أولى أفلام حياته في مسيرته الفنية، والذي يحمل اسم «Saat Hindustani»، من خلال نشره لصورته من هذا العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، معلقاً عليها: «في 15 فبراير 1969، وقعت فيلمي الأول «Saat Hindustani»، والذي تم عرضه في 7 نوفمبر 1969.. 52 سنة.. اليوم».

ومن خلال هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفيلم الأول في مشوار أمتياب باتشان العالمي.

بدأ الفنان الهندي والعالمي أميتاب باتشان، مشواره الفني عن طريق تقديم أولى أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم «Saat Hindustani»، في عام 1969، من خلال تجسيده لشخصية «أنور علي».

أبطال فيلم «Saat Hindustani»

يُعد فيلم «Saat Hindustani»، من إخراج خواجة أحمد عباس، كما شارك الممثل أميتاب باتشان، في بطولته كل من أوتبال دوت، أنور علي، مادهو، جلال آغا، وغيرهم من الفنانين.

قصة فيلم «Saat Hindustani»

تدور قصة فيلم «Saat Hindustani»، حول 7 أشخاص هنود، يقومون بقصة بطولية، وهي التحرر من جو الحكم الاستعماري البرتغالي، حيث ينضم الشاعر المسلم «أنور علي»، والذي يقوم بتجسيد شخصيته الممثل أميتاب باتشان، من ولاية بيهار، مع 5 أشخاص آخرين، وهم من ديانات ومناطق مختلفة في الهند.

ويقوم الأصدقاء الـ 6 بالتحالف مع صديقهم السابع «ماريا»، من مواطني جوا المحتلة من البرتغال، حتى يثيروا المشاعر القومية في البلاد، ويحركوهم للثورة ضد الاستعمار، ومن هنا تبدأ الأحداث الشيقة للفيلم في جو يملئه الأكشن والإثارة.

جوائز فيلم «Saat Hindustani»

حصل فيلم «Saat Hindustani»، على العديد من الجوائز، مثل: جائزة السينما الوطنية، وجائزة نرجس دوت لأفضل فيلم روائي طويل عن الإندماج الوطني، وجائزة الفيلم الوطني لأفضل كلمات كيفي عزمي.