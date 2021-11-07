مي حسن تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اختطافها: «لقيت نفسي في حتة ضلمة»

قالت الفنانة مي حسن، إنها أقدمت على كشف تفاصيل محاولة اختطافها قبل أيام، عبر منشور على حسابها على موقع «فيسبوك»، لرغبتها في توعية الناس، وبالأخص الفتيات من نوعية هذه الجرائم، مطالبة جميعهن بمحاولة التصرف في مثل تلك المواقف، مؤكدة أن فتاة غيرها كان من الممكن أن تموت من الخوف، قبل أن تتخذ أي ردة فعل تجاه ما تعرضت له من عملية خطف، كاشفة أن سائق السيارة التي كانت تستقلها، حاول أن يصطحبها إلى مكان مظلم «حتة ضلمة»، على حسب وصفها.

مي حسن تشكر رجال الداخلية: وجدتهم أمامي بعد اتصالي بـ15 دقيقة

وأضافت «مي»، عبر مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنها تتوجه بالشكر إلى رجال وزارة الداخلية، مؤكدة أنها فور اتصالها بالنجدة، وجدت رجال الأمن أمامها في خلال 15 دقيقة فقط.

تفاصيل محاولة اختطاف الفنانة مي حسن

وكشفت الفنانة تفاصيل واقعة الاختطاف التي تعرضت لها، موضحة أنها قبل أيام، اتجهت نحو أحد المولات المجاورة لمنزلها، فلجأت إلى استخدام إحدى تطبيقات توصيل الركاب، الذي استخدمته أيضا في طريق عودتها إلى منزلها، مشيرة إلى أنها تفاجئت بسائق المركبة التي وفرها لها هذا التطبيق، يقود بسرعة شديدة، بعدما ابتعد عن طريق عودتها إلى منزلها بالأساس.

وتابعت: «فجأة لقيت السرعة زادت، وببص لقيته مش على الشارع الرئيسي اللي بيودني لبيتي، ودخل شارع جانبي وبيجري بسرعة رهيبة، وهنا بدأت أتوتر، وبدأ صوتي يعلى، أنت بتجري ليه، ودخلت من هنا ليه أصلا».

وكشفت عن تشاجرها مع السائق في هذا التوقيت، وكان رده عليها: «إنتِ متزعقليش في عربيتي»، موضحة أنها وجدت نفسها فجأة داخل السيارة بمكان مظلم.

وواصلت: «ببص لقيت نفسي في حتة ضلمة، هنا بقى قولتله إركن على جنب، أنت رايح فين أنت»، لتتفاجىء برد فعل السائق يرفض ذلك، ويخبرها أنه لن ينزلها من السيارة.

وأوضحت «مي»، أنها هددته حينها بفتح باب السيارة، والقفز منها، وأنها اتصلت بالنجدة على الفور، التي وصلت إليها في خلال دقائق.

مي حسن فنانة قدمت عدة أدوار تمثيلية بعدد من الأعمال الدرامية، كان من بينها مسلسل «أزمة نسب»، مع الفنانة زينة، وكذلك مسلسل «البرنسيسة»، مع الفنانة مي عز الدين.