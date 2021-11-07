الأمن يكشف حقيقة خطف الفنانة مي حسن: السائق غيّر الطريق

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة اختطاف إحدى الفنانات، بحسب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي لاقت تفاعلا واهتماما كبير من رواد الموقع.

وبينت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن الواقعة عبارة عن حدوث مشادة كلامية بين إحدى الفنانات وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة داخل منطقة حدائق الأهرام في دائرة قسم شرطة الأهرام، وذلك بسبب الخلاف على قيمة الأجرة بنزولها من السيارة.

الوزارة تنفي حدوث واقعة اختطاف الفنانة

كما أوضحت الوزارة، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن اختطاف إحدى الممثلات على يد السائق، مشيرة إلى أن الفنانة اعتقدت أن السائق سيختطفها، وذلك لتغييره خط السير.

اعتقدت خطفها

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت في وقت سابق، بلاغا من إحدى الفنانات، يفيد بحدوث مشادة كلامية بين فنانة تدعي مي حسن وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة، وذلك بسبب الخلاف بين الطرفين على قيمة الأجرة، وأنه حال تغيير السائق خط سيره، اعتقدت مي حسن أن السائق ينوي اختطافها، فقررت النزول من السيارة سريعا، فيما طلب السائق منها استكمال خط السير المحدد، أو أن تدفع الفنانة له الأجرة المالية كاملة.

وذكر بيان وزارة الداخلية، أن الطرفين تنازلا عن بلاغهما الذي جرى تحريره مسبقا.

تفاصيل الواقعة

وكانت الفنانة مي حسن، تحدثت في وقت سابق لـ«الوطن»، موضحة تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها، وأنها حال عودتها إلى المنزل في غضون الساعة الـ السادسة والنصف مساءً، لاحظت أن سائق إحدى الشركات الخاصة بنقل الركاب، غير وجهته، وحال سؤاله عن سبب السرعة المفرطة وتهديده بالقفز من السيارة، ما كان منه سوى التغزل بها وبمفاتنها، فدب الشك في قلبها، وقررت تحرير محضر ضده داخل قسم الشرطة، وذلك لظنها أنه يحاول اختطافها.