الصناعات الهندسية: يجب التصدي للمشاكل التي تسبب هدر المياه

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الاجتماع الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع شركات تصنيع الأدوات الصحية في مصر، بحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية، وأنه لن يكون الأخير.

المهندس: تركيب مرشدات المياه خاصة في المدارس والجوامع

وأضاف «المهندس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أن الاجتماع تناول سبل ترشيد استهلاك المياه في المنازل، كما حضر الاجتماع عدد من مصنعي الأدوات الصحية، «يجب علينا ترشيد المياه في المنازل، ويجب أن يتم تركيب مرشدات المياه خاصة في المدارس والجوامع».

وأوضح أن القيادة السياسية مهتمة بأزمة المياه، وتعمل على نشر التوعية لترشيد استهلاك المياه بين المواطنين، وذلك من خلال وضع آليات من أجل ترشيد الاستهلاك وتعميمها خلال تصنيع الأدوات الصحية، «التصنيع من اليوم سيتم بالمواصفات الخاصة بترشيد المياه، والسفه بتاع المياه يجب أن يتم ترشيده، وكل مواطن يجب أن يحصل على المياه بتاعته بالقدر الكافي».

المياه من ضمن تكليفات حياة كريمة

وأكد أنه من الضروري التصدي للمشاكل التي قد تسبب هدرا في المياه، لافتا إلى أن جميع المصنعين حاضري الاجتماع أبدوا موافقتهم على خطة القيادة السياسية لترشيد المياه، «مبادرة حياة كريمة فرصة للمصنع المصري لم توجد منذ سنوات عدة، وكل الصناعة الوطنية مكلفة بحياة كريمة ومن ضمن التكليف موضوع المياه».