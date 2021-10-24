الري: 4 محاور لاستراتيجية مصر للمياه.. أولها ترشيد الاستخدام

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن أبرز محاور استراتيجية مصر للمياه، قائلا إنَّ الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037، وهي خطة وضعتها الوزارة بهدف التعامل مع التحديات المائية وعلى رأسها الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية على التغيرات المناخية، تعتمد على 4 محاور رئيسية، ويجرى الترميز لها بـ «4 محاور حرف التاء».

4 محاور لاستراتيجية مصر للمياه

وأضاف «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أنَّ المحاور الأربعة هي ترشيد استخدام المياه، وتنمية موارد مائية إضافية، والحفاظ على نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل على الإدارة المثلى للموارد المائية.

ولفت إلى أن كل محور من هذه المحاور تتخللها مشروعات وخطط يتم تنفيذها، فهناك مشروعات كبرى يجري تنفيذها مثل المشروع القومي لتأهيل الترع الذي يعتبر من أكبر المشروعات التي تنفذ حاليا في مجال الري، ويستهدف تأهيل 20 كيلو من الترع بتكلفة تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

أوضح أن هناك المشروع القومي للتحول بأنظمة الري الحديث بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه، إضافة لمشروع استكمال عملية تأهيل المنظومة المائية بـتأهيل الترع والمساقي في الوقت ذاته، إضافة لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف، مثل محطة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عرض تجارب متعددة خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

وأكد أن هناك تجارب متعددة يجري عرضها خلال فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، وما يميزه هو مشاركة العديد من الفئات المختلفة من وزراء وكبار مسؤولين، كما يوجد مزارعين يعرضون تجاربهم الناجحة في الري الحديث، إضافة للطلاب من مدارس المتفوقين يعرضوا أبحاثهم عن المياه ومعالجتها، بجانب حضور الخبراء والباحثين، وحاصلين على ماجستير ودكتوراه.